Помочь абитуриентам: Эксперт призвал расширить новую систему оценки вузов

Рейтинг вузов по трудоустройству выпускников, по всей видимости, является лишь одним из множества индикаторов и скорее служит сигналом о том, что учебное заведение следит за состоянием рынка труда и старается адаптировать свою деятельность под его требования. Однако такой показатель не отражает полноту картины и не может служить единственным критерием оценки качества, полагает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

По его словам, если ведущие фундаментальные вузы и не останутся без внимания со стороны властей, всё равно существует риск снижения притока абитуриентов в такие учреждения, поскольку в рейтинге трудоустройства они могут уступать прикладным вузам и техникумам, которые выпускают специалистов с более коротким сроком обучения и высокой востребованностью на рынке труда. Решением может стать создание единого, объективного и прозрачного рейтинга высших учебных заведений.

Помимо показателей трудоустройства, в качестве критериев оценки стоит учитывать и научные достижения. Также необходимо вводить отдельные рейтинги для научных вузов для сравнения их между собой. Важным аспектом является учёт карьерного роста: зарплата через два года после выпуска может быть недостаточной для оценки эффективности образования, поскольку учёные или гуманитарии могут добиться успеха позже. Не менее важно учитывать региональную специфику, уверен специалист.

По его словам, создание новой системы рейтингов — это шаг в правильном направлении, однако оценка может стать однобокой. Если же методика будет дополнена критериями качества образования и карьерного роста выпускников, это поможет абитуриентам делать более осознанный выбор. В противном случае вузы могут начать формально «играть» с цифрами вместо реальных усилий по улучшению образовательного процесса, заключил собеседник RuNews24.ru.