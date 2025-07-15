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15 июля, 07:19

Стало известно место отпевания и похорон режиссёра Юрия Мороза

Режиссёра Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве

Юрий Мороз. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Юрий Мороз. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Похороны актёра театра и кино, кинорёжиссера и продюсера Юрия Мороза пройдут 16 июля, он найдёт последний приют на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом рассказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Гражданская панихида по умершему состоится завтра в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в 10:00 мск. Отпевать маэстро будут в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, туда решили пускать только его родных и близких. Причиной смерти Мороза стал рак поджелудочной железы. С этим диагнозом он жил с 2023 года.

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Андрей Бражников
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