Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 07:47

Люди на земле и горящие авто: На видео сняли обстановку в Воронеже после атаки ВСУ с 30 ранеными

Очевидцы сняли на видео обстановку в центре Воронежа после удара ВСУ

Обложка © Telegram / Воронеж с огоньком

Обложка © Telegram / Воронеж с огоньком

Местные жители показали видео из центра Воронежа, который пострадал от налёта 12 беспилотников украинской армии. Видео публикуют местные Телеграм-каналы.

Обстановка в после обстрела. Видео © Telegram / Воронеж с огоньком

В Политехническом переулке в Воронеже даже спустя полчаса после атаки не прекратили гореть повреждённые автомобили. Во дворе валяются фрагменты окон и обломанные ветки деревьев. А сотрудники МЧС и скорой оказывают помощь лежащим на земле людям.

Взрыв и огромный гриб: На видео сняли момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже
Взрыв и огромный гриб: На видео сняли момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже

Напомним, что ВСУ сегодня запустили 12 ударных дронов на Воронеж. Воронежский губернатор Гусев сообщил о 16 пострадавших, 13 из которых увезли в больницы. А вот СМИ считают, что раненых было порядка 30. Одному годовалому ребёнку также порезало ноги осколками.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar