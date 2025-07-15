Люди на земле и горящие авто: На видео сняли обстановку в Воронеже после атаки ВСУ с 30 ранеными
Очевидцы сняли на видео обстановку в центре Воронежа после удара ВСУ
Обложка © Telegram / Воронеж с огоньком
Местные жители показали видео из центра Воронежа, который пострадал от налёта 12 беспилотников украинской армии. Видео публикуют местные Телеграм-каналы.
Обстановка в после обстрела. Видео © Telegram / Воронеж с огоньком
В Политехническом переулке в Воронеже даже спустя полчаса после атаки не прекратили гореть повреждённые автомобили. Во дворе валяются фрагменты окон и обломанные ветки деревьев. А сотрудники МЧС и скорой оказывают помощь лежащим на земле людям.
Напомним, что ВСУ сегодня запустили 12 ударных дронов на Воронеж. Воронежский губернатор Гусев сообщил о 16 пострадавших, 13 из которых увезли в больницы. А вот СМИ считают, что раненых было порядка 30. Одному годовалому ребёнку также порезало ноги осколками.