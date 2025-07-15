Люди на земле и горящие авто: На видео сняли обстановку в Воронеже после атаки ВСУ с 30 ранеными

В Политехническом переулке в Воронеже даже спустя полчаса после атаки не прекратили гореть повреждённые автомобили. Во дворе валяются фрагменты окон и обломанные ветки деревьев. А сотрудники МЧС и скорой оказывают помощь лежащим на земле людям.