ВСУ ранили женщину и сожгли жилой дом с помощью дронов-камикадзе под Брянском

В Брянской области в результате подлой атаки украинских дронов-камикадзе пострадала мирная жительница. ВСУ ударили беспилотниками по селу Случевск в Погарском районе, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава области.