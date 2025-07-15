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15 июля, 09:21

ВСУ ранили женщину и сожгли жилой дом с помощью дронов-камикадзе под Брянском

Богомаз: В Брянской области пострадала женщина при атаке дронов-камикадзе ВСУ

Скорая медицинская помощь. Обложка © Life.ru

Скорая медицинская помощь. Обложка © Life.ru

В Брянской области в результате подлой атаки украинских дронов-камикадзе пострадала мирная жительница. ВСУ ударили беспилотниками по селу Случевск в Погарском районе, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава области.

Также в результате сброса взрывного устройства один жилой дом был полностью сожжён. Власти обещают оказать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей и хозяевам разрушенного дома.

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Ранее сообщалось, что ночью ПВО России сбила 55 украинских дронов. Большинство из них атаковали Белгородскую область. Над Воронежем и тремя районами региона уничтожено 12 БПЛА. Воронежский губернатор Гусев сообщил о 16 пострадавших, 13 из которых увезли в больницы. А вот СМИ считают, что раненых было порядка 30. Одному годовалому ребёнку также порезало ноги осколками.

Анастасия Никонорова
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