ВСУ ранили женщину и сожгли жилой дом с помощью дронов-камикадзе под Брянском
Богомаз: В Брянской области пострадала женщина при атаке дронов-камикадзе ВСУ
Скорая медицинская помощь. Обложка © Life.ru
В Брянской области в результате подлой атаки украинских дронов-камикадзе пострадала мирная жительница. ВСУ ударили беспилотниками по селу Случевск в Погарском районе, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава области.
Также в результате сброса взрывного устройства один жилой дом был полностью сожжён. Власти обещают оказать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей и хозяевам разрушенного дома.
Ранее сообщалось, что ночью ПВО России сбила 55 украинских дронов. Большинство из них атаковали Белгородскую область. Над Воронежем и тремя районами региона уничтожено 12 БПЛА. Воронежский губернатор Гусев сообщил о 16 пострадавших, 13 из которых увезли в больницы. А вот СМИ считают, что раненых было порядка 30. Одному годовалому ребёнку также порезало ноги осколками.