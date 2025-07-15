Мэр Петрин: В Воронеже перекрыли движение на набережной из-за обломков БПЛА
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В Воронеже из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ оперативные службы перекрыли участок набережной водохранилища. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале.
«Оперативными службами перекрыто движение транспорта по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Прошу выбирать пути объезда указанного участка», — написал он.
Петрин также добавил, что сообщит о возобновлении движения. На данный момент некоторые участки дорог в центре Воронежа остаются закрытыми, а автобусы перенаправлены по другим маршрутам.
Напомним, сегодня ВСУ запустили 12 ударных дронов по Воронежу. Губернатор региона Гусев сообщил о 16 пострадавших, из которых 13 были госпитализированы. Однако согласно сообщениям СМИ, количество раненых может достигать около 30 человек. Также сообщается, что осколки повредили ноги одному годовалому ребёнку.