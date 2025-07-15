«Хотела утопить»: В Госдуме выбрали сторону в споре двух мам за малышку, слитую в унитаз в Анталье
Депутат Останина встала на сторону приёмной матери девочки, брошенной в Турции
Николь с приёмной мамой Марией Марковой (слева), биологическая мать девочки (справа) Екатерина Бурнашкина. Обложка © Telegram/ Воробьёв LIVE/ DHA
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила Life.ru, что чиновники помогут приёмной матери в борьбе за девочку, которая была брошена родной матерью в унитаз в турецком аэропорту. По словам депутата, последняя полностью дискредитировала себя и не должна иметь прав на ребёнка, несмотря на свои уверения в любви к нему.
Нина Останина. Видео © Life.ru
«Женщина, которая бросила своего ребёнка в туалете в аэропорту и теперь после общественного резонанса желает вернуть его себе, хотя ребёнок уже воспитывается в приёмной семье. Поэтому вопрос не в том, кто родил ребёнка, а кто его воспитывает. Правда на стороне того, кто воспитывает ребёнка. И мы поддержим её», — пояснила Останина нашему корреспонденту.
Сейчас приёмная мать Мария Макарова сильно переживает за судьбу переданной ей девочки и надеется на помощь чиновников. Женщина не собирается сдаваться и будет в суде доказывать, что биологическая мать Екатерина Бурнашкина не должна получить малышку обратно.
Напомним, в октябре 2024 года в Турции Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и бросила его там. Малышку обнаружила в унитазе уборщица и сообщила в полицию. Россиянку быстро вычислили и арестовали. Новорождённая, которой дали имя Николь, была возвращена в Россию. Приёмной мамой выбрали Мария Макарову. Недавно Бурнашкина вышла из турецкой тюрьмы и собралась бороться за дочь. Макарова не хочет отдавать девочку и считает, что биологическая мать опасна для малышки.