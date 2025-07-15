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15 июля, 10:12

В Gloria Jeans продают школьную одежду, от которой у детей появляется сыпь

Обложка © РИА Новости / Николай Хижняк

Обложка © РИА Новости / Николай Хижняк

В сети магазинов Gloria Jeans реализуется детская линия одежды, представленная на сайте в подборке «Для школы». На ярлыках указано, что носить их можно не более 4 часов и не чаще двух раз в неделю, в то время как школьный день обычно длится от 6 часов и дольше. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Материалы, из которых изготовлена данная коллекция, характеризуются низкой воздухопроницаемостью и недостаточной гигроскопичностью, что повышает риск возникновения кожных раздражений и аллергических реакций при длительном ношении.

Сотрудники магазинов Gloria Jeans признают, что такая одежда не подходит для ежедневного использования в учебных заведениях. Они открыто отмечают, что изделия могут провоцировать покраснения, высыпания и другие неприятные симптомы на коже у детей.

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Ранее сообщалось, что с 1 июля текущего года в России действует обновлённый стандарт школьной формы — ГОСТ. Ключевое требование норматива — одежда должна быть максимально комфортной, не стеснять движений и обеспечивать свободу действий в течение всего учебного дня. В Госдуме уточнили, что ГОСТ на школьную форму регулирует только качество тканей, а не введение единой формы по всей России.

Владимир Озеров
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