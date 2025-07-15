В Gloria Jeans продают школьную одежду, от которой у детей появляется сыпь

В сети магазинов Gloria Jeans реализуется детская линия одежды, представленная на сайте в подборке «Для школы». На ярлыках указано, что носить их можно не более 4 часов и не чаще двух раз в неделю, в то время как школьный день обычно длится от 6 часов и дольше. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.