«Была душа»: Актёр Андрей Чадов сравнил российский и советский кинематограф

Актёр театра и кино Андрей Чадов уверен, что в российском кинематографе не хватает фильмов, которые бы снимались с душой. По его словам, современное кино зачастую создаётся не о людях и не для них, а о совершенно чуждых им вещах. Совершенно иная ситуация была в СССР, полагает артист.

Андрей Чадов сравнил российский и советский кинематограф. Видео © Пятый канал

«Вот советское кино чем отличается, там было про людей, там была душа. Сейчас, мне кажется, что этой души очень мало в кино, и поэтому нет такого массового отклика. Считается, что, может быть, это не востребовано, не популярно», — отметил собеседник Пятого канала.

По словам звезды, если душевные фильмы сегодня выйдут в прокат, они точно обретут всеобщую любовь. Зрители положительно оценят семейные картины, подчеркнул актёр.