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15 июля, 10:11

«Была душа»: Актёр Андрей Чадов сравнил российский и советский кинематограф

Актёр Чадов: В российском кинематографе не хватает душевных фильмов

Андрей Чадов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Андрей Чадов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр театра и кино Андрей Чадов уверен, что в российском кинематографе не хватает фильмов, которые бы снимались с душой. По его словам, современное кино зачастую создаётся не о людях и не для них, а о совершенно чуждых им вещах. Совершенно иная ситуация была в СССР, полагает артист.

Андрей Чадов сравнил российский и советский кинематограф. Видео © Пятый канал

«Вот советское кино чем отличается, там было про людей, там была душа. Сейчас, мне кажется, что этой души очень мало в кино, и поэтому нет такого массового отклика. Считается, что, может быть, это не востребовано, не популярно», — отметил собеседник Пятого канала.

По словам звезды, если душевные фильмы сегодня выйдут в прокат, они точно обретут всеобщую любовь. Зрители положительно оценят семейные картины, подчеркнул актёр.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить показ бездетных деловых женщин в кино. Однако режиссёр Алексей Герман-младший не оценил призыв парламентария.

Борис Эльфанд
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