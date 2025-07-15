Все вопросы, касающиеся Приднестровья, в Москве рассматриваются с особым вниманием. Российские спецслужбы предупреждают, что эта территория фигурирует в различных сценариях и стратегиях европейских государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецслужбы РФ дают ясные сигналы о том, что европейские страны имеют свои виды на Приднестровье и способы использования этой территории. Москву это беспокоит, отметил Песков.

Ранее посол России в Кишинёве заявил, что Москва готова отвести из Приднестровья своих миротворцев, но у неё есть одно условие. Дипломат напомнил, что РФ является не только посредником, но и гарантом стабильности в регионе, а присутствие её военных там как раз и даёт такую гарантию. В СВР считают, что НАТО хочет сделать Молдавию ещё одним военным тараном против нашей страны наподобие Украины.