«Выход один»: В Раде огласили способ сохранить Украину и её нацию
Депутат Рады Скороход: Спасти Украину и нацию может только завершение конфликта
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Немедленное прекращение конфликта с Россией — единственный способ сохранить украинскую государственность и спасти её народ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Свою позицию она изложила в интервью каналу «Суперпозиция».
«Мы должны думать не только об оружии, мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — подчеркнула Скороход.
Парламентарий также привела данные о масштабах миграции: с начала конфликта Украину покинули 14 млн человек, в основном женщины, дети и молодёжь. По её мнению, большинство из них не планируют возвращаться, что грозит стране глубоким демографическим кризисом.
Тем не менее, часть европейских политиков до сих пор не может смириться с текущей ситуацией и продолжает рассчитывать на затяжное участие Украины в конфликте. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США с призывом не оставлять Европу один на один с противостоянием России. Он подчеркнул, что европейские государства не готовы признать своё поражение. А Кремль всё ещё ждёт от Киева сигналы по срокам третьего раунда переговоров.