«Выход один»: В Раде огласили способ сохранить Украину и её нацию

Немедленное прекращение конфликта с Россией — единственный способ сохранить украинскую государственность и спасти её народ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Свою позицию она изложила в интервью каналу «Суперпозиция».

«Мы должны думать не только об оружии, мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — подчеркнула Скороход.

Парламентарий также привела данные о масштабах миграции: с начала конфликта Украину покинули 14 млн человек, в основном женщины, дети и молодёжь. По её мнению, большинство из них не планируют возвращаться, что грозит стране глубоким демографическим кризисом.