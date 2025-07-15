Международная федерация отклонила заявку российской фигуристки на гражданство Азербайджана

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не предоставлять российской фигуристке Веронике Жилиной спортивное гражданство Азербайджана. Заседание, на котором был вынесен вердикт, состоялось 4-5 июля.

В результате 17-летняя спортсменка лишается возможности выступать за Азербайджан в предстоящем сезоне, сообщает ТАСС.

Вероника Жилина является воспитанницей Евгения Плющенко. Соревнования в прошлом сезоне она пропустила в связи с травмой. В 2023 году Жилина завоевала серебро на первенстве России среди юниоров и выиграла юниорский Гран-при.