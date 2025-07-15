Международная федерация отклонила заявку российской фигуристки на гражданство Азербайджана
ISU отклонил заявку фигуристки Жилиной на спортивное гражданство Азербайджана
Вероника Жилина. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не предоставлять российской фигуристке Веронике Жилиной спортивное гражданство Азербайджана. Заседание, на котором был вынесен вердикт, состоялось 4-5 июля.
В результате 17-летняя спортсменка лишается возможности выступать за Азербайджан в предстоящем сезоне, сообщает ТАСС.
Вероника Жилина является воспитанницей Евгения Плющенко. Соревнования в прошлом сезоне она пропустила в связи с травмой. В 2023 году Жилина завоевала серебро на первенстве России среди юниоров и выиграла юниорский Гран-при.
Напомним, что Федерация фигурного катания на коньках России ранее не поддержала переход Жилиной в сборную Азербайджана. 14 мая она объявила о получении паспорта этой страны. Позже появилась информация, что фигуристка вернула ФФККР миллион рублей в качестве компенсации за её подготовку.