В Госдуме предложили сделать ещё девять статей УК основанием для лишения гражданства

Ещё девять статей Уголовного кодекса России могут стать основанием для лишения гражданства. Депутаты планируют принять соответствующий закон во II чтении до 23 июля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня с депутатами Государственной думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации ещё по девяти статьям УК РФ», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Среди них: относятся убийство, сексуальные преступления против несовершеннолетних (включая развратные действия, половые сношения с детьми 12-14 лет, вовлечение в проституцию), производство и распространение детской порнографии, групповое изнасилование с особой жестокостью или угрозой убийства, а также принуждение несовершеннолетних к сексуальным действиям, в том числе организованными группами или через интернет. Кроме того, в списке организация незаконной миграции и любые преступления, совершённые по экстремистским мотивам или в террористических целях.

По словам Володина, эта инициатива поможет защитить национальную безопасность и создать чёткие основания для прекращения гражданства. Законопроект уже прошёл I чтение 8 июля.