Пьяный россиянин отправил в «полёт» с балкона «неблагодарных» шиншилл жены
В Зеленограде мужчина выбросил четырёх шиншилл своей жены с третьего этажа
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Житель Зеленограда предстанет перед судом за жестокое обращение с животными после инцидента, в котором погибли домашние шиншиллы. Как сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы, 49-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ.
Следствие установило, что 31 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил покормить шиншилл жены. Однако что-то пошло не так, и животные укусили нетрезвого горе-хозяина, из-за чего тот пришел в ярость и решил избавиться от них радикальным способом. Он вынул питомцев из клетки, вынес на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа.
В результате этого жестокого поступка две шиншиллы погибли, а ещё две получили травмы. Мужчина полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу.
А ранее в Южно-Сахалинске развернулась настоящая спасательная операция: собака, сорвавшись из окна квартиры на двенадцатом этаже, оказалась в ловушке. Овчарка чудом приземлилась на конструкцию кондиционера, и бдительные горожане, заметив бедственное положение животного, немедленно вызвали экстренные службы. Благодаря оперативным действиям спасателей, животное было успешно снято с высоты. Почти четыре часа потребовалось для проведения сложной операции, но результат стоил затраченных усилий. На земле был развёрнут страховочный тент, чтобы обезопасить собаку в случае падения. Хозяйка собаки в момент происшествия отсутствовала дома.