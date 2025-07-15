Пьяный россиянин отправил в «полёт» с балкона «неблагодарных» шиншилл жены

Житель Зеленограда предстанет перед судом за жестокое обращение с животными после инцидента, в котором погибли домашние шиншиллы. Как сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы, 49-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ.

Следствие установило, что 31 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил покормить шиншилл жены. Однако что-то пошло не так, и животные укусили нетрезвого горе-хозяина, из-за чего тот пришел в ярость и решил избавиться от них радикальным способом. Он вынул питомцев из клетки, вынес на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа.