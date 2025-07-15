Президент Бразилии основал комитет для выработки ответа на пошлины США
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Бразилия приостановит концессии для американских компаний в ответ на новые пошлины США. Соответствующий указ подписал президент Луис Инасиу Лула да Силва, документ опубликован на сайте правительства.
По данным G1, закон был одобрен ещё в апреле, но вступил в силу после решения Дональда Трампа ввести 50%-ные пошлины на бразильские товары. Документ определяет критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с интеллектуальной собственностью.
Указ также предусматривает создание комитета по переговорам и торговым контрмерам для защиты экономики страны. Первое заседание запланировано на 15 июля. В соцсетях да Силва написал, что комитет сначала выслушает представителей бизнеса, чтобы оценить последствия объявления Трампа о пошлинах.
Напомним, 14 июля Дональд Трамп заявил о своём несогласии с российской политикой и пригрозил Москве жёсткими торговыми мерами, если в течение 50 дней не будет урегулирован украинский вопрос. Вместе с тем, президент США выразил надежду на то, что эскалации удастся избежать и компромисс будет найден. Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала главу Белого дома, однако её не устроили сроки.