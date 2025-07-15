Президент Бразилии основал комитет для выработки ответа на пошлины США

Бразилия приостановит концессии для американских компаний в ответ на новые пошлины США. Соответствующий указ подписал президент Луис Инасиу Лула да Силва, документ опубликован на сайте правительства.

По данным G1, закон был одобрен ещё в апреле, но вступил в силу после решения Дональда Трампа ввести 50%-ные пошлины на бразильские товары. Документ определяет критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с интеллектуальной собственностью.