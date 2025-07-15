«Угрозы для России»: Военный эксперт раскрыл загадку радио Судного дня
Полковник Баранец: Интенсивность радио Судного дня нарастает при угрозах для РФ
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Радиостанция с позывным УВБ-76, более известная как радио Судного дня, передаёт странные сообщения уже 50 лет. В России до сих пор гадают, что именно означают таинственные сигналы и кто вообще за ними стоит. Полковник в отставке Виктор Баранец полагает, что интерес к радио возрастает, когда возникают угрозы для нашей страны.
«Тут наверняка многое зависит от состояния угроз для России. Как только их «температура» повышается, УВБ-76 переходит в режим нарастающей интенсивности. Например, когда НАТО проводит учения у наших границ», — подчеркнул военный эксперт в интервью kp.ru.
Напомним, 10 июля радио Судного дня выдало в эфир загадочное сообщение. Позже «Жужжалка» вышла в эфир со странным шифром второй раз за день.