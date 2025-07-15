Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 15:02

«Угрозы для России»: Военный эксперт раскрыл загадку радио Судного дня

Полковник Баранец: Интенсивность радио Судного дня нарастает при угрозах для РФ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Радиостанция с позывным УВБ-76, более известная как радио Судного дня, передаёт странные сообщения уже 50 лет. В России до сих пор гадают, что именно означают таинственные сигналы и кто вообще за ними стоит. Полковник в отставке Виктор Баранец полагает, что интерес к радио возрастает, когда возникают угрозы для нашей страны.

«Тут наверняка многое зависит от состояния угроз для России. Как только их «температура» повышается, УВБ-76 переходит в режим нарастающей интенсивности. Например, когда НАТО проводит учения у наших границ», — подчеркнул военный эксперт в интервью kp.ru.

Радиостанция «Судного дня» передала кодовое сообщение после удара ВСУ по Курску
Радиостанция «Судного дня» передала кодовое сообщение после удара ВСУ по Курску

Напомним, 10 июля радио Судного дня выдало в эфир загадочное сообщение. Позже «Жужжалка» вышла в эфир со странным шифром второй раз за день.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar