«Угрозы для России»: Военный эксперт раскрыл загадку радио Судного дня

Радиостанция с позывным УВБ-76, более известная как радио Судного дня, передаёт странные сообщения уже 50 лет. В России до сих пор гадают, что именно означают таинственные сигналы и кто вообще за ними стоит. Полковник в отставке Виктор Баранец полагает, что интерес к радио возрастает, когда возникают угрозы для нашей страны.