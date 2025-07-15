Тренер «Зенита» Семак помог спасти человека с приступом эпилепсии на улице

На прошлой неделе в Петербурге главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог спасти прохожего, с которым случился приступ эпилепсии на улице. Об этом сообщил другой участник этих событий по имени Александр, который является фанатом сине-бело-голубых. Его историю пересказал телеграм-канал «Журнал зенитовца».

Утром Александр ехал по Выборгской набережной и заметил лежащего на тротуаре человека. Он остановится и побежал ему помогать. Затем на помощь пришёл ещё один прохожий. А вот третьего поспешившего помочь мужчина узнал уже по голосу. То был Сергей Семак.

«Втроём мы привели его в чувства дождались пока человек более-менее очнётся. Когда же он пришёл в себя, я уехал, а Сергей Богданович остался с парнишкой ждать скорую, которую мы вызывали», — рассказал Александр.