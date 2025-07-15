Более 80% образцов армянского коньяка не отвечают российским стандартам

Более 80% образцов армянского коньяка не соответствуют российским стандартам качества, следует из совместного исследования Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк») и международной ассоциации «Антиконтрафакт».

Эксперты проанализировали 71 образец продукции от восьми ведущих армянских производителей. По их данным, 85% образцов не соответствуют требованиям российских ГОСТов и действующего законодательства. В каждом втором случае в напитке обнаружили спирты, не имеющие виноградного происхождения.

«Мы наблюдали некоторое улучшение ситуации, но сейчас вновь фиксируем ухудшение. Это говорит о том, что недобросовестные производители быстро адаптируются к контролю. Характер нарушений указывает на системную фальсификацию сырья с целью снижения себестоимости. В результате — прямой обман потребителей и потенциальная угроза их здоровью и жизни», — подчеркнули в «Союзконьяке».

Итоги проверки направлены в Росалкогольрегулирование, ФТС, Генпрокуратуру, а также в профильные ведомства Армении и Грузии.