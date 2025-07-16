Поддельные сайты и письма: В ГД рассказали о популярных схемах мошенников в период приёмной кампании

Период приёмной кампании — это не только время высокой активности бывших школьников и родителей, но и «сезон охоты» для киберпреступников. На фоне волнения, нехватки информации и страха «упустить шанс» особенно легко манипулировать доверием абитуриентов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Одной из самых распространённых схем является создание поддельных сайтов вузов. На этих ресурсах предлагают якобы «платные квоты», «ускоренную регистрацию» или возможность «предварительного бронирования места» за определённую сумму. Эксперт подчеркнул, что вузы не могут гарантировать поступление через сторонние ресурсы.

Также встречаются фейковые аккаунты приёмных комиссий в Telegram и других мессенджерах. Злоумышленники ведут беседу от имени «заместителя ответственного секретаря» или «куратора факультета», обещая за плату якобы внутреннее зачисление, оформление документов без конкурса или «ускорение процедуры». Всё это — обман, рассчитанный на желание родителей найти обходной путь в условиях высокой конкуренции. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Немкин также обратил внимание на новую схему с рассылкой поддельных писем от имени вузов. В них содержатся ссылки на фальшивые «личные кабинеты», где просят ввести персональные данные, включая паспортные сведения и банковские реквизиты.

Эксперт дал рекомендации абитуриентам и их родителям: тщательно проверять сайты вузов, не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров, вручную набирать адреса официальных ресурсов и не переводить деньги за услуги, не указанные на сайтах учебных заведений.

«И главное — будьте внимательны», — заключил он.