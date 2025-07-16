Степашин отметил сходство подходов Путина и Трампа в международной политике

Сергей Степашин, занимавший должность председателя Правительства России в 1999 году, в интервью РИА «Новости» провёл интересное сопоставление между подходами Владимира Путина и Дональда Трампа на мировой арене. Он отметил, что оба лидера придерживаются прагматики, в которой ключевую роль играют национальные интересы их стран, находящиеся на первом месте.

«Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — отметил Степашин.

Экс-премьер считает, что для хозяина Белого дома такие вопросы, как украинский кризис или европейская безопасность, не являются ключевыми. По его оценке, Трамп концентрируется на внутренней повестке и экономических интересах США.

Говоря о дипломатическом стиле российского лидера, Степашин отметил его взвешенность и осторожность. Он указал, что Путин демонстрирует глубокое понимание международных процессов, будь то конфликты на Ближнем Востоке или другие глобальные вызовы.