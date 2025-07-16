Даже если европейские страны передадут Украине дальнобойные ракеты, их количество будет крайне ограниченным. Запад сам испытывает серьёзный оружейный дефицит, который невозможно полностью восполнить даже при значительных финансовых вложениях, уверен член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов. Он призвал учитывать, что Россия обладает мощными системами ПВО, способными перехватывать дальнобойные ракеты, ударить которыми обещал Владимир Зеленский.

«К анонсам Зеленского надо относиться как к рядовому сотрясанию воздуха. За эти годы мы уже привыкли к тому, что глава киевского режима практически ежедневно вбрасывает в инфополе различные информационные фейки, не обременённые абсолютно никакой логикой и не содержащие никакой правды», — отметил политолог.

По его словам, запуск ракет вглубь территории России закончится провалом, поскольку их перехват и уничтожение ракет — вполне осуществимая задача для ВС РФ. После использования тяжёлых видов вооружений Украина получит ответные удары. При этом наши ракетные удары достигают целей, а новые гиперзвуковые модели без труда преодолевают любые системы западной ПВО, заключил собеседник РИА «ФедералПресс».