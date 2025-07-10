Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая разоблачила ложь Владимира Зеленского о дронах-перехватчиках, которые якобы смогли остановить массированную атаку Армии России по тылам ВСУ. Парламентарий, правда, переложила ответственность на министра обороны Рустема Умерова.

«Вы же хотите снова подать Умерова на министра обороны. Он вам соврал, что покупает дроны-перехватчики, не знаете?. Только сейчас последовали маленькие, пробные контракты. Немного. Законтрактованные дроны ещё ничего не сбивают...», — цитирует нардепа kp.ru.

В издании обратили внимание, что Зеленский после избрания на пост главы государства не стал выполнять предвыборные обещания, руководствуясь принципом «врал, вру и буду врать». Автор статьи сравнил главу киевского режима с Пиноккио, у которого рос нос при обмане.

«Если бы у украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского, как у сказочного Пиноккио, рос нос при каждом случае его вранья или несбыточных обещаний, то эта часть его лица уже бы наверняка совершила кругосветное путешествие. Не исключено, что даже не одно», — сыронизировал автор.