Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Суд в Москве арестовал имущество дочери экс-заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 49 миллионов рублей. Согласно документам, суд запретил распоряжаться арестованными активами. Аналогичные ограничения были наложены на собственность супруги Булгакова. Следствие предполагает, что незаконно полученные бывшим замминистра деньги частично поступали на счёт, оформленный на его жену, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Адвокат Сергей Севрук, представляющий интересы генерала армии, сообщил, что расследование в отношении Булгакова практически завершено, и защита изучает материалы дела. Помимо Булгакова, под стражей находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв.

Экс-замминистра, курировавший материально-техническое обеспечение Вооружённых сил, был арестован в июле прошлого года. По данным правоохранительных органов, он злоупотреблял служебным положением, лоббируя интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», который находится в Липецкой области. Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, свою вину он отрицает.