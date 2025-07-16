Тела двух погибших достали из-под завалов дома под Новосибирском после взрыва
Обложка © Пресс-служба МЧС России
Тело погибшего мужчины извлекли из-под завалов жилого дома в посёлке Красный Яр Новосибирской области после взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Работы по разбору завалов продолжаются. Видео © Пресс-служба МЧС России
«Во время разбора завалов из-под плит извлекли тело погибшего мужчины», — сказали в ведомстве.
Число погибших, таким образом, увеличилось до двух, ещё один человек пострадал. По словам спасателей, работы по разбору завалов продолжаются.
Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. Взрыв в газифицированном доме был такой силы, что второй этаж оказался полностью разрушен. Позднее выяснилось, что в квартире, ставшей эпицентром взрыва, часто проводились пьяные гулянки.