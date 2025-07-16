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16 июля, 09:50

Тела двух погибших достали из-под завалов дома под Новосибирском после взрыва

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Тело погибшего мужчины извлекли из-под завалов жилого дома в посёлке Красный Яр Новосибирской области после взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Работы по разбору завалов продолжаются. Видео © Пресс-служба МЧС России

«Во время разбора завалов из-под плит извлекли тело погибшего мужчины», — сказали в ведомстве.

Число погибших, таким образом, увеличилось до двух, ещё один человек пострадал. По словам спасателей, работы по разбору завалов продолжаются.

Тяжёлую технику применили для разбора завалов после взрыва газа под Новосибирском
Тяжёлую технику применили для разбора завалов после взрыва газа под Новосибирском

Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. Взрыв в газифицированном доме был такой силы, что второй этаж оказался полностью разрушен. Позднее выяснилось, что в квартире, ставшей эпицентром взрыва, часто проводились пьяные гулянки.

Александра Мышляева
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