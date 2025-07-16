В Подмосковье участника СВО Чистякова похоронили через 1,5 года после гибели

В среду, 16 июля, в подмосковной Шатуре простились с участником СВО Сергеем Чистяковым, который служил гранатомётчиком в мотострелковом подразделении. Его похоронили на кладбище в Рошале через более чем 1,5 года после смерти. Причины не уточняются.

По данным интернет-издания Regions.ru, Сергей отправился на фронт в июле 2023 года. За плечами старшего сержанта был опыт срочной службы в Центральной группе войск, дислоцированной в Чехословакии. После начала СВО он снова решил встать на защиту Родины. Боец ВС РФ погиб 3 ноября того же года во время штурма укреплённой позиции ВСУ в районе Клещеевки (ДНР). Посмертно герой был удостоен Ордена Мужества.