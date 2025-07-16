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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 июля, 10:54

В Подмосковье участника СВО Чистякова похоронили через 1,5 года после гибели

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В среду, 16 июля, в подмосковной Шатуре простились с участником СВО Сергеем Чистяковым, который служил гранатомётчиком в мотострелковом подразделении. Его похоронили на кладбище в Рошале через более чем 1,5 года после смерти. Причины не уточняются.

По данным интернет-издания Regions.ru, Сергей отправился на фронт в июле 2023 года. За плечами старшего сержанта был опыт срочной службы в Центральной группе войск, дислоцированной в Чехословакии. После начала СВО он снова решил встать на защиту Родины. Боец ВС РФ погиб 3 ноября того же года во время штурма укреплённой позиции ВСУ в районе Клещеевки (ДНР). Посмертно герой был удостоен Ордена Мужества.

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Ранее Дагестан простился с подполковником морской пехоты Нариманом Шихалиевым, траурная церемония состоялась в Дербенте. Жизнь бойца ВС РФ оборвалась в Курской области вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым.

Борис Эльфанд
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