Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 11:27

Причиной нападения на бойца ММА Хизриева могли стать долги за автомобиль

Тимур Хизриев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khizriew111

Тимур Хизриев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khizriew111

Боец ММА Тимур Хизриев подвергся нападению в Дагестане. из-за долга перед одним из нападавших. О такой версии сообщает пресс-служба МВД по региону. Предположительно, спортсмен купил автомобиль у знакомого, а деньги пообещал заплатить чуть позже.

Нападение на Хизриева. Видео © пресс-служба МВД по Дагестану

«По предварительной информации, конфликт произошёл из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым», — рассказали в региональном МВД.

Хизриев якобы всё время откладывал дату оплаты машины, а попытки поговорить с ним и убедить заплатить не увенчались успехом, поэтому злоумышленник решил силой разобраться с бойцом ММА. Дело возбуждено по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На Кубани пьяные мужчины избили беременную женщину за отказ знакомиться
На Кубани пьяные мужчины избили беременную женщину за отказ знакомиться

Напомним, инцидент произошёл в Махачкале во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда Хизриев выходил из своего автомобиля Mercedes G-Class. По свидетельствам очевидцев, двое неизвестных в масках открыли огонь по спортсмену, однако ему удалось спастись бегством. По подозрению в ранении Хизриева ищут 30-летнего Марселя Алиева. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar