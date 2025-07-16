Причиной нападения на бойца ММА Хизриева могли стать долги за автомобиль

Боец ММА Тимур Хизриев подвергся нападению в Дагестане. из-за долга перед одним из нападавших. О такой версии сообщает пресс-служба МВД по региону. Предположительно, спортсмен купил автомобиль у знакомого, а деньги пообещал заплатить чуть позже.

Нападение на Хизриева. Видео © пресс-служба МВД по Дагестану

«По предварительной информации, конфликт произошёл из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым», — рассказали в региональном МВД.