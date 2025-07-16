Причиной нападения на бойца ММА Хизриева могли стать долги за автомобиль
Тимур Хизриев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khizriew111
Боец ММА Тимур Хизриев подвергся нападению в Дагестане. из-за долга перед одним из нападавших. О такой версии сообщает пресс-служба МВД по региону. Предположительно, спортсмен купил автомобиль у знакомого, а деньги пообещал заплатить чуть позже.
Нападение на Хизриева. Видео © пресс-служба МВД по Дагестану
«По предварительной информации, конфликт произошёл из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым», — рассказали в региональном МВД.
Хизриев якобы всё время откладывал дату оплаты машины, а попытки поговорить с ним и убедить заплатить не увенчались успехом, поэтому злоумышленник решил силой разобраться с бойцом ММА. Дело возбуждено по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, инцидент произошёл в Махачкале во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда Хизриев выходил из своего автомобиля Mercedes G-Class. По свидетельствам очевидцев, двое неизвестных в масках открыли огонь по спортсмену, однако ему удалось спастись бегством. По подозрению в ранении Хизриева ищут 30-летнего Марселя Алиева. Пострадавшему оказана медицинская помощь.