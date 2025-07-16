В Подмосковье запустили движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги

В Подмосковье ввели в эксплуатацию второй участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) протяжённостью девять километров. Магистраль проходит от Володарского до Лыткаринского шоссе. Благодаря реализации проекта свыше 200 тысяч местных жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5 «Урал», минуя МКАД и другие загруженные узлы. Водители смогут экономить в пути около 40 минут времени.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что до окончательного строительства ЮЛЫ проезд по новому участку будет бесплатным. Открывшийся участок, по словам чиновника, соединит округа Ленинский, Лыткарино и Люберцы.