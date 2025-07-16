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16 июля, 11:56

Появилось фото с места крушения Ми-8Т в Хабаровском крае, где погибли 5 человек

Обложка © Telegram / Представитель Росавиации

Обложка © Telegram / Представитель Росавиации

В Сети появилось первое фото с места крушения вертолёта Ми-8Т. На кадрах Росавиации видно, что воздушное судно при столкновении с землёй получило серьёзнейшие повреждения.

Видео © Telegram / Представитель Росавиации

«Расследованием катастрофы вертолёта Ми-8Т (регистрационный номер RA-25660) компании «АПК «Взлёт» (имеет сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ и свидетельство эксплуатанта АОН) займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Северо-Восточного МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

В отношении владельца упавшего вертолёта Ми-8 проведут внеплановую проверку
В отношении владельца упавшего вертолёта Ми-8 проведут внеплановую проверку

Напомним, 14 июля Ми-8 авиакомпании «Взлёт» вылетел в Магадан из Охотска. На борту находились пять человек – все погибли. В установленное время пилот не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. Спустя три дня поисков фрагменты воздушного судна нашли в районе мыса Гадикан в 130 км от Охотска.

Александра Мышляева
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