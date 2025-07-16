Появилось фото с места крушения Ми-8Т в Хабаровском крае, где погибли 5 человек
Обложка © Telegram / Представитель Росавиации
В Сети появилось первое фото с места крушения вертолёта Ми-8Т. На кадрах Росавиации видно, что воздушное судно при столкновении с землёй получило серьёзнейшие повреждения.
Видео © Telegram / Представитель Росавиации
«Расследованием катастрофы вертолёта Ми-8Т (регистрационный номер RA-25660) компании «АПК «Взлёт» (имеет сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ и свидетельство эксплуатанта АОН) займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Северо-Восточного МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля Ми-8 авиакомпании «Взлёт» вылетел в Магадан из Охотска. На борту находились пять человек – все погибли. В установленное время пилот не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. Спустя три дня поисков фрагменты воздушного судна нашли в районе мыса Гадикан в 130 км от Охотска.