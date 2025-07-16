«Рассадник инфекции»: Слуцкий призвал вакцинировать мигрантов перед въездом в РФ
В ЛДПР предложили вакцинировать от менингита всех трудовых мигрантов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino
ЛДПР предложила ввести обязательную вакцинацию от менингококка для всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
«Несанкционированные иностранные граждане и их дети едут в нашу страну и... становятся рассадником инфекции. ЛДПР давно говорит, что этот поток... нужно прекратить», — подчеркнул политик в разговоре с журналистами.
Совместно с депутатами фракции он направит соответствующее обращение в Роспотребнадзор. По задумке партии, прививки будут делать на границе за счёт самих мигрантов. Слуцкий отметил, что менингококковая инфекция, распространяющаяся в России, может приводить к инвалидности и даже смерти.
Напомним, Life.ru сообщал, что в России увеличивается число случаев смертельно опасной менингококковой инфекции. Количество зарегистрированных случаев достигло 1266, в том числе 318 у детей и 948 у взрослых за пять месяцев. Это в 3,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В России вакцинация от менингококка не является обязательной и не входит в Национальный календарь прививок. Врачи предполагают, что заболевание вполне могли привезти в Россию мигранты.