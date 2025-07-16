«Рассадник инфекции»: Слуцкий призвал вакцинировать мигрантов перед въездом в РФ

ЛДПР предложила ввести обязательную вакцинацию от менингококка для всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Несанкционированные иностранные граждане и их дети едут в нашу страну и... становятся рассадником инфекции. ЛДПР давно говорит, что этот поток... нужно прекратить», — подчеркнул политик в разговоре с журналистами.

Совместно с депутатами фракции он направит соответствующее обращение в Роспотребнадзор. По задумке партии, прививки будут делать на границе за счёт самих мигрантов. Слуцкий отметил, что менингококковая инфекция, распространяющаяся в России, может приводить к инвалидности и даже смерти.