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Регион
16 июля, 12:43

«Рассадник инфекции»: Слуцкий призвал вакцинировать мигрантов перед въездом в РФ

В ЛДПР предложили вакцинировать от менингита всех трудовых мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

ЛДПР предложила ввести обязательную вакцинацию от менингококка для всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Несанкционированные иностранные граждане и их дети едут в нашу страну и... становятся рассадником инфекции. ЛДПР давно говорит, что этот поток... нужно прекратить», — подчеркнул политик в разговоре с журналистами.

Совместно с депутатами фракции он направит соответствующее обращение в Роспотребнадзор. По задумке партии, прививки будут делать на границе за счёт самих мигрантов. Слуцкий отметил, что менингококковая инфекция, распространяющаяся в России, может приводить к инвалидности и даже смерти.

Названа возможная причина резкого всплеска заболеваемости менингитом в России
Названа возможная причина резкого всплеска заболеваемости менингитом в России

Напомним, Life.ru сообщал, что в России увеличивается число случаев смертельно опасной менингококковой инфекции. Количество зарегистрированных случаев достигло 1266, в том числе 318 у детей и 948 у взрослых за пять месяцев. Это в 3,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В России вакцинация от менингококка не является обязательной и не входит в Национальный календарь прививок. Врачи предполагают, что заболевание вполне могли привезти в Россию мигранты.

Александра Мышляева
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