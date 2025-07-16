Жителям Винницы запретили покидать дома после удара по заводу, снабжавшему ВСУ

Минувшая ночь на Украине вновь ознаменовалась интенсивными ударами по стратегическим объектам. По сообщениям местных СМИ, атаки достигли беспрецедентного масштаба, затронув Кривой Рог и Винницу. Соцсети заполнили кадры с клубами дыма, поднимающимися над поражёнными территориями.

В Виннице также рассказали об атаке колоссальной мощи: в небе стояли клубы дыма из-за 20 попаданий. Местные власти настоятельно рекомендовали местным наглухо закрыть все окна и не соваться на улицу без крайней надобности. Целью удара там стало предприятие, которое раньше производило бытовую технику, но потом перешло на выпуск продукции для военных нужд.

Одесская область привыкла к ночным обстрелам, поэтому сообщений о новых масштабных атаках там не поступало. Однако в Измаиле горят склады с американским вооружением — около 20 беспилотников нанесли удар по военной базе «Восток». Также сообщается об уничтожении системы ПВО неподалёку от Одессы.

В Харьковской области дроны сосредоточились на одном объекте — заводе «Хартрон», известном разработкой ракетных систем управления. Жители района отмечают непрекращающийся гул и многочисленные взрывы.