Жителям Винницы запретили покидать дома после удара по заводу, снабжавшему ВСУ
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Минувшая ночь на Украине вновь ознаменовалась интенсивными ударами по стратегическим объектам. По сообщениям местных СМИ, атаки достигли беспрецедентного масштаба, затронув Кривой Рог и Винницу. Соцсети заполнили кадры с клубами дыма, поднимающимися над поражёнными территориями.
В Виннице также рассказали об атаке колоссальной мощи: в небе стояли клубы дыма из-за 20 попаданий. Местные власти настоятельно рекомендовали местным наглухо закрыть все окна и не соваться на улицу без крайней надобности. Целью удара там стало предприятие, которое раньше производило бытовую технику, но потом перешло на выпуск продукции для военных нужд.
Одесская область привыкла к ночным обстрелам, поэтому сообщений о новых масштабных атаках там не поступало. Однако в Измаиле горят склады с американским вооружением — около 20 беспилотников нанесли удар по военной базе «Восток». Также сообщается об уничтожении системы ПВО неподалёку от Одессы.
В Харьковской области дроны сосредоточились на одном объекте — заводе «Хартрон», известном разработкой ракетных систем управления. Жители района отмечают непрекращающийся гул и многочисленные взрывы.
Кроме того, в Черкасской области прогремели взрывы на складах с оружием в Умани, а в Кременчуге пострадал логистический узел. В Киеве был зафиксирован один взрыв. Значительное количество попаданий зарегистрировано также в приграничных районах Сумской и Запорожской областей.
Ранее Life.ru сообщал, что в ходе своей масштабной атаки российская армия применила около 400 дронов. Представители ВСУ говорят, что большая часть из них была сбита, однако 57 БПЛА всё-таки достигли целей. По словам Владимира Зеленского, ВС РФ целились в основном по объектам энергетической инфраструктуры.