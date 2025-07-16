Врач рассказала, как налог на трансжиры может уничтожить вредный принцип «дёшево и вкусно»

Если в России введут налог на продукты с повышенным содержанием сахара и трансжиров, то это поможет стимулировать к правильному потреблению тех покупателей, которые выбирают еду по принципу «вкусно и дёшево». Об этом Life.ru сказала врач-диетолог Елена Соломатина, оценивая предложение общественников по новым акцизам.

Такая мера, скорее всего, всё-таки заставит задуматься тех покупателей, которые покупают из соображений низкой стоимости. То есть вкусно и дешёво. По крайней мере, это затормозит часть покупателей и заставит обратить внимание на другие продукты питания. Елена Соломатина Врач-диетолог

Когда существует выбор — дешёвый такой продукт или дорогой, но более полезный, — в идеале сделать бы так, чтобы деньги перетекали из вредного сегмента продуктов в полезный, пояснила медик. Зачастую сложно произвести полезный продукт без каких-то дополнительных консервантов, красителей, ароматизаторов или сахара, продолжила она. И сахар нужно чем-то заменить, разумеется, потому что иначе продукт не будет настолько вкусным для потребителей, а это уже дополнительные расходы. Например, заменить его ягодными сиропами и так далее.

Плюс, если речь идёт о жирах: что нам даёт удовлетворение? Это углеводы (их сладкий вкус) и жиры. Поэтому либо нужно вводить правильные жиры, либо делать так, чтобы формула оставалась приятной на вкус, отметила Соломатина. По её словам, человек с трудом перейдёт на маложирные продукты, да ещё и несладкие. Поэтому даже при удалении жира добавляют сахар. Или наоборот: если убирают сахар — добавляют жир.

«Трансжиры обычно добавляют потому, что они дешёвые. Это заменитель молочного жира или масла какао и так далее. Берут обычное дешёвое жидкое масло, пропускают через водород — гидрогенизируют — и, по сути, присоединяют молекулы водорода. В результате оно становится твёрдым и из него можно делать различные изделия. То есть оно не течёт и по фактуре напоминает сливочное масло или масло какао, любой другой жир животного происхождения», — пояснила диетолог.

Поэтому у производителя просто нет другого выбора: либо использовать трансжиры, либо сталкиваться с их образованием при жарке в кипящем масле при высокой температуре и повторном использовании масла. Но всё это связано с финансовыми затратами. Можно жарить постоянно на новом масле — это дороже. Или вообще отказаться от жарки и правильно обрабатывать продукты — но всё это требует дополнительных затрат, отметила медик. Чтобы поддержать производителя полезных продуктов и сделать его товар по вкусовым характеристикам привлекательным для потребителя (да плюс ещё и недорогим), необходимо, конечно, поменять и рецепты, и само производство, резюмировала собеседница Life.ru.