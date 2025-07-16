Армия Израиля показала видео удара по Генштабу Сирии, снятое с воздуха

Пресс-служба Армии обороны Израиля показала видео удара по зданию Генерального штаба Вооружённых сил Сирии в Дамаске. Кадры размещены в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Удар ЦАХАЛ по Генштабу Сирии. Видео © Telegram / IDF

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военному штабу сирийского режима в районе Дамаска в Сирии. Военный штаб в Дамаске является местом, откуда командиры сирийского режима руководят боевыми операциями и перебрасывают силы режима в район Эс-Сувейда», — говорится в сообщении.

Там добавили, что также был нанесён удар по «военной цели» в районе президентского дворца в Дамаске. В ЦАХАЛ заявили, что продолжают следить за развитием событий и действиями Сирии в отношении гражданского населения друзов на юге республики.