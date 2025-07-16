Армия Израиля показала видео удара по Генштабу Сирии, снятое с воздуха
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Пресс-служба Армии обороны Израиля показала видео удара по зданию Генерального штаба Вооружённых сил Сирии в Дамаске. Кадры размещены в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Удар ЦАХАЛ по Генштабу Сирии. Видео © Telegram / IDF
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военному штабу сирийского режима в районе Дамаска в Сирии. Военный штаб в Дамаске является местом, откуда командиры сирийского режима руководят боевыми операциями и перебрасывают силы режима в район Эс-Сувейда», — говорится в сообщении.
Там добавили, что также был нанесён удар по «военной цели» в районе президентского дворца в Дамаске. В ЦАХАЛ заявили, что продолжают следить за развитием событий и действиями Сирии в отношении гражданского населения друзов на юге республики.
Напомним, ранее Израиль нанёс удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске. Life.ru публиковал видео. В Тель-Авиве назвали причиной своих действий защиту друзов, этноконфессиональной группы арабов, проживающих, в том числе на юге Сирии. В воскресенье на них было совершено нападение. Сирийские власти ввели свои войска в регион для зачистки от боевиков. В столкновениях погибли более 30 человек, свыше 100 ранены. 16 июля друзы Израиля объявили забастовку в поддержку сирийских единоверцев, обвинив Дамаск в нападениях.