Закупаем специальные сетки: Эколог раскрыл Life.ru способы защиты урожая от града

В последние дни во многих регионах вместе с ливнями приходит град. Это явление представляет серьёзную опасность для сельского хозяйства, садов и огородов. Град способен не только повредить листья и стебли, но и полностью уничтожить цветы, завязи и плоды, поставив под угрозу весь урожай. Об этом в беседе с Life.ru предупредил эколог Илья Рыбальченко.

Главная опасность заключается в ударной силе градин, падающих с большой высоты со значительным импульсом, что приводит к поломке стеблей и веток у молодых растений, пробиванию листьев с нарушением процесса фотосинтеза, повреждению цветов и завязей с последующей потерей урожая, а также образованию ран на растениях, через которые могут проникать инфекции и грибки.

Чем крупнее градины и дольше продолжительность града, тем сильнее ущерб. Особенно уязвимы нежные культуры: томаты, перцы, огурцы, виноград, ягодные кустарники и цветы. Илья Рыбальченко Эколог

Рыбальченко рассказал о методе использования спанбонда (агроволокна), который многие садоводы ошибочно считают недостаточно эффективным против града. Эксперт пояснил, что главная функция материала заключается не в блокировке удара, а в его распределении по большей площади, что смягчает воздействие на растения. Нужно накрывать грядки плотным агроволокном (от 50 г/м²) при угрозе града, закрепляя края камнями или присыпая землёй для защиты от ветра, с обязательным снятием укрытия после непогоды.

Вторым эффективным способом защиты эколог назвал специальные противоградовые сетки из полипропилена, которые обладают рядом преимуществ.

«Специальные сетки из полипропилена — один из лучших способов защиты. Они пропускают свет и воздух, гасят ударную энергию градин, долговечны и подходят для многолетнего использования», — заключил Рыбальченко.