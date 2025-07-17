Боль и ожидание: Life.ru выяснил, сколько россиян боятся делать уколы

Свыше двух третей взрослого населения (68%) испытывают страх перед медицинскими инъекциями и забором крови. Он сохраняется, несмотря на широкую распространённость подобных процедур в медицинской практике.

По результатам опроса резидента «Сколково» компании-разработчика персональных медицинских устройств «Комарик», которые есть в распоряжении Life.ru, мужчины демонстрируют более высокий уровень тревожности (74%) по сравнению с женщинами (63%). Возрастной анализ показал, что наибольшие опасения испытывают респонденты 35-44 лет (71%), тогда как среди молодёжи 18-24 лет этот показатель составляет 62%.

Географическое распределение выявило, что жители Казани лидируют по уровню страха перед инъекциями (76%), за ними следуют Нижний Новгород (74%) и Краснодарский край (73%). Наименьшие опасения зафиксированы в Ростовской области (49%), Санкт-Петербурге (45%), а также Новосибирской и Свердловской областях (по 42%).

Основными причинами страха, по словам респондентов, являются боязнь боли (56%), вид иглы и ожидание укола (51%), а также недостаточное доверие медицинским работникам (44%). Многие участники опроса выразили опасения по поводу возможного неправильного введения иглы (40%) и нежелательных реакций организма (39%).

Кроме того, 53% опрошенных сознательно избегают инъекций, предпочитая альтернативные методы лечения. Среди отказавшихся от вакцинации каждый седьмой указал страх перед уколами как основную причину. При этом только 35% респондентов обладают навыками проведения инъекций, и лишь 16% способны самостоятельно сделать себе укол.

«Обеспечение безопасности и комфорта при введении лекарственных препаратов — ключевой аспект современной медицины. Сейчас применяются различные технологии и инструменты, которые значительно снижают риск осложнений и минимизируют неприятные ощущения для пациента», — сказал гендиректор «Комарика» Артур Загитов.