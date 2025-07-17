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16 июля, 23:34

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goinyk Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goinyk Production

Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил он.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты продолжают работу на месте инцидента.

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Вечером 16 июля Минобороны России заявило об уничтожении 40 украинских беспилотников за три часа. За следующие полчаса расчёты ПВО сбили ещё восемь вражеских дронов.

Юния Ларсон
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