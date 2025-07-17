Силы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву
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Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил он.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты продолжают работу на месте инцидента.