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17 июля, 07:12

Россия намерена принять меры в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии

Барбин: Российская сторона примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии

Обложка © Greenland / FOTODOM / Michal Balada

Обложка © Greenland / FOTODOM / Michal Balada

Россия готова принять адекватные меры в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии. Об этом заявил в посол России в Дании Владимир Барбин.

«В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам», — сказал глава дипмиссии в беседе с РИА «Новости».

Глава дипломатической миссии отметил, что содержательный диалог с Копенгагеном по вопросам безопасности в настоящее время не представляется возможным.

Россия обеспокоена возможным созданием базы НАТО в Гренландии
Россия обеспокоена возможным созданием базы НАТО в Гренландии

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Гренландию для переговоров о безопасности в Арктике. Визит французского лидера вывел из себя президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома продолжает настаивать, что контролировать Гренландию должна Америка.

Мария Любицкая
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