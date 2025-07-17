Россия намерена принять меры в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии

Россия готова принять адекватные меры в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии. Об этом заявил в посол России в Дании Владимир Барбин.

«В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам», — сказал глава дипмиссии в беседе с РИА «Новости».