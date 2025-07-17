Россия намерена принять меры в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии
Барбин: Российская сторона примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии
Обложка © Greenland / FOTODOM / Michal Balada
Россия готова принять адекватные меры в случае эскалации конфликта вокруг Гренландии. Об этом заявил в посол России в Дании Владимир Барбин.
«В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам», — сказал глава дипмиссии в беседе с РИА «Новости».
Глава дипломатической миссии отметил, что содержательный диалог с Копенгагеном по вопросам безопасности в настоящее время не представляется возможным.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Гренландию для переговоров о безопасности в Арктике. Визит французского лидера вывел из себя президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома продолжает настаивать, что контролировать Гренландию должна Америка.