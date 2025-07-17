Действия украинского правительства и главы киевского режима Владимира Зеленского, направленные против их критиков, свидетельствуют об отказе от соблюдения правовых норм и принципов верховенства закона. Об этом информирует газета The Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Cхема такова: критиков властей оттесняют, а сторонников защищают. <...> У Киева есть ощущение, что Запад, в особенности США, сместил фокус, и поэтому верховенство закона и эффективное управление государством больше не имеют такого значения», — говорится в материале.