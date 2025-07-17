На Западе заметили серьёзные нарушения закона на Украине
FT: Власти на Украине преследуют своих критиков вопреки закону
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Действия украинского правительства и главы киевского режима Владимира Зеленского, направленные против их критиков, свидетельствуют об отказе от соблюдения правовых норм и принципов верховенства закона. Об этом информирует газета The Financial Times со ссылкой на свои источники.
«Cхема такова: критиков властей оттесняют, а сторонников защищают. <...> У Киева есть ощущение, что Запад, в особенности США, сместил фокус, и поэтому верховенство закона и эффективное управление государством больше не имеют такого значения», — говорится в материале.
Некоторые украинские деятели, как утверждается в статье, воспользовались сменой приоритетов Вашингтона, который переключил внимание с Киева на свои внутренние дела, чтобы «проверить границы дозволенного».
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у него нет сомнений по поводу победы России в вооружённом конфликте на Украине. Глава Белого дома считает это вопросом времени. А Владимир Зеленский не перестаёт верить в то, что лидер США обладает необходимым потенциалом для урегулирования ситуации на территории Незалежной в отличие от предыдущего президента Соединённых Штатов Джо Байдена.