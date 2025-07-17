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17 июля, 08:10

Два самолёта были отправлены на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Из-за временного запрета на приём и отправку воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково два самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы. Эту информацию РИА «Новости» получили от пресс-службы оператора аэропорта, компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Восстановление расписания планируется в течение дня», — добавили представители аэропорта.

После снятия ограничений, по уточнённым данным, в Пулково задерживаются 16 рейсов.

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Напомним, что с 05:08 17 июля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге был временно закрыт для приёма и отправки судов. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности авиационного движения. Позднее обслуживание рейсов было возобновлено.

Ольга Сливченко
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