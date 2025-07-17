Два самолёта были отправлены на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Из-за временного запрета на приём и отправку воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково два самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы. Эту информацию РИА «Новости» получили от пресс-службы оператора аэропорта, компании «Воздушные ворота Северной столицы».