На Украине показали полное видео взлёта модернизированного Ан-124

Модернизированный самолёт Ан-124, более известный как «Руслан», после недавнего полёта над Киевом отправился в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе украинского предприятия «Антонов», предоставив также видео взлёта судна.

Взлёт модернизированного «Руслана». Видео © Компания «Антонов»

Представители авиакомпании сообщили, что с 2021 года «Руслан» прошёл масштабное обновление, в рамках которого все российские компоненты были поэтапно заменены на аналоги из западных стран и Украины. Несмотря на вынужденную паузу в работах модернизацию удалось успешно возобновить и завершить в июне текущего года.

Воздушное судно, выпущенное в 1994 году, к настоящему моменту имеет налёт более 21 000 часов и совершило свыше 5 500 полётов.