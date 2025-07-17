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17 июля, 09:19

На Украине показали полное видео взлёта модернизированного Ан-124

Модернизированный самолёт Ан-124, более известный как «Руслан», после недавнего полёта над Киевом отправился в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе украинского предприятия «Антонов», предоставив также видео взлёта судна.

Взлёт модернизированного «Руслана». Видео © Компания «Антонов»

Представители авиакомпании сообщили, что с 2021 года «Руслан» прошёл масштабное обновление, в рамках которого все российские компоненты были поэтапно заменены на аналоги из западных стран и Украины. Несмотря на вынужденную паузу в работах модернизацию удалось успешно возобновить и завершить в июне текущего года.

Воздушное судно, выпущенное в 1994 году, к настоящему моменту имеет налёт более 21 000 часов и совершило свыше 5 500 полётов.

«Впереди тернистый путь»: Украина объяснила пролёт Ан-124 над Киевом
«Впереди тернистый путь»: Украина объяснила пролёт Ан-124 над Киевом

Напомним, что 11 июля над Киевом был замечен самолёт Ан-124 — это первый подобный полёт с момента начала широкомасштабных боевых действий. Полёты воздушных судов над Киевом под запретом. Американское издание TWZ ранее сообщало, что данный борт, по всей видимости, был эвакуирован с Украины и направлен в Лейпциг, где находится представительство компании «Антонов».

Обложка © Компания «Антонов»

Ольга Сливченко
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