В Кремле сообщили, когда Москва и Киев определят дату третьего раунда переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий этап переговоров между Россией и Украиной будет запланирован только по окончании процедуры обмена телами погибших военнослужащих. Он объяснил, что в настоящее время обмен проводится в рамках договорённостей, достигнутых после второго раунда переговоров с Киевом. Только после окончания процесса можно будет говорить о третьем туре встреч.

«Предстоит ещё завершить процесс обменов. Досогласования проводятся. Это в исполнение тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.