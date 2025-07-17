В Кремле сообщили, когда Москва и Киев определят дату третьего раунда переговоров
Песков: Дата новой встречи РФ и Украины будет определена после обмена телами
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий этап переговоров между Россией и Украиной будет запланирован только по окончании процедуры обмена телами погибших военнослужащих. Он объяснил, что в настоящее время обмен проводится в рамках договорённостей, достигнутых после второго раунда переговоров с Киевом. Только после окончания процесса можно будет говорить о третьем туре встреч.
«Предстоит ещё завершить процесс обменов. Досогласования проводятся. Это в исполнение тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее стало известно, что Москва продолжает вести прямой диалог с Киевом через помощника российского президента Владимира Мединского. Несмотря на контакты, украинские власти предпочитают отмалчиваться по поводу сроков третьего раунда переговоров с Россией, хотя Кремль не раз выражал готовность к дальнейшим обсуждениям.