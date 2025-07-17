Песков: Москва и Киев ведут прямые переговоры, но при посредничестве Вашингтона

Москва и Киев в настоящее время ведут диалог напрямую, но при посредничестве Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ведём прямые переговоры с представителями киевского режима. Здесь речь именно идёт о прямых переговорах. Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединённых Штатов», — сказал он.