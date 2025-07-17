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17 июля, 10:12

Песков: Москва и Киев ведут прямые переговоры, но при посредничестве Вашингтона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Москва и Киев в настоящее время ведут диалог напрямую, но при посредничестве Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ведём прямые переговоры с представителями киевского режима. Здесь речь именно идёт о прямых переговорах. Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединённых Штатов», — сказал он.

В Кремле рассказали о прямых контактах с Украиной
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стамбульский формат переговоров с Украиной ещё не исчерпан. Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию.

Мария Любицкая
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