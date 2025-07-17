Сын Митты не сдержал слёз, читая на похоронах любимое стихотворение отца
На траурной церемонии, посвященной памяти кинорежиссера Александра Митты, его сын Евгений выбрал для исполнения любимое стихотворение отца – «Портрет» Николая Заболоцкого. Уже с первых строк его голос задрожал от нахлынувших чувств, но, собравшись с силами, он смог донести строки до конца.
Сын Александра Митты читает любимое стихотворение отца на прощании в Москве. Видео © Life.ru
«Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук», — зачитал с дрожью в голосе Евгений.
Напомним, Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти стал рак почки. Он оставил яркий след в истории отечественного кинематографа: на его счету культовые ленты «Экипаж», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда» и другие.
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