Сын Митты не сдержал слёз, читая на похоронах любимое стихотворение отца

На траурной церемонии, посвященной памяти кинорежиссера Александра Митты, его сын Евгений выбрал для исполнения любимое стихотворение отца – «Портрет» Николая Заболоцкого. Уже с первых строк его голос задрожал от нахлынувших чувств, но, собравшись с силами, он смог донести строки до конца.

Сын Александра Митты читает любимое стихотворение отца на прощании в Москве. Видео © Life.ru

«Соединенье двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг,

Безумной нежности припадок,

Предвосхищенье смертных мук», — зачитал с дрожью в голосе Евгений.