Песков поддержал позицию Медведева о готовности РФ к превентивным ударам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил полное согласие с обеспокоенностью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно усиления милитаристских настроений на европейском континенте. Это заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать позицию Медведева о потенциальной реакции Москвы на европейский милитаризм.

«С учётом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем, с которым нам приходится иметь дело, окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроено, милитаристски настроено», — сказал Песков журналистам.

По мнению официального представителя Кремля, «озабоченность» Медведева вполне оправдана. Пресс-секретарь напомнил о богатейшем опыте экс-президента России Медведева, а также отметил, что и в настоящее время он занимает очень ответственный пост.