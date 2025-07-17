Песков поддержал позицию Медведева о готовности РФ к превентивным ударам
Песков: Озабоченность Медведева милитаризацией Европы оправдана
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил полное согласие с обеспокоенностью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно усиления милитаристских настроений на европейском континенте. Это заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать позицию Медведева о потенциальной реакции Москвы на европейский милитаризм.
«С учётом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем, с которым нам приходится иметь дело, окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроено, милитаристски настроено», — сказал Песков журналистам.
По мнению официального представителя Кремля, «озабоченность» Медведева вполне оправдана. Пресс-секретарь напомнил о богатейшем опыте экс-президента России Медведева, а также отметил, что и в настоящее время он занимает очень ответственный пост.
Напомним, что ранее зампредседателя Совбеза России заявил, что Москва имеет право «по полной программе» отвечать на агрессию со стороны Запада. По мнению Медведева, в случае необходимости российская сторона имеет право нанести и превентивный удар. Также политик углубился в историю и вспомнил, что ещё с Петровских времён Европа желает подчинить себе Россию.