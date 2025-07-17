Тренер раскрыл лайфхак, как зефирки помогут быстрее накачаться в зале

Также можно утверждать, что у вас будут лучше прокачиваться мышцы, если вы съедите зефирину перед тренировкой. Всё взаимосвязано: у вас будет больше энергии и меньше усталости, а значит, мышцам можно дать хорошую нагрузку и хорошо их прокачать, что в последующем даст им хороший рост. Но также важно придерживаться правильного питания, богатого белками и не забывать про отдых и восстановление.