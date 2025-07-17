Тренер раскрыл лайфхак, как зефирки помогут быстрее накачаться в зале
Тренер Литовченко: Три зефирины за полчаса до физнагрузок принесут пользу
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В Сети появился лайфхак для тех, кто занимается в зале. Утверждается, что до тренировки полезно съесть зефир. Так это или нет, Life.ru узнал у фитнес-тренера, основателя сети студий фитнеса FITLIT Сергея Литовченко.
Он назвал перекус зефиром действительно хорошей идеей, несмотря на то, что это всё же десерт. Дело в том, что зефир содержит быстрые углеводы, которые быстро попадают в кровь и снабжают организм энергией, необходимой для эффективных физических нагрузок. Кроме того, в нём почти нет жиров, а сам он легко усваивается и не вызывает тяжести в желудке. Такой лёгкий перекус за 30–40 минут до тренировки помогает избежать чувства усталости и сохранять работоспособность на протяжении всей тренировки, подчёркивает Литовченко.
Также можно утверждать, что у вас будут лучше прокачиваться мышцы, если вы съедите зефирину перед тренировкой. Всё взаимосвязано: у вас будет больше энергии и меньше усталости, а значит, мышцам можно дать хорошую нагрузку и хорошо их прокачать, что в последующем даст им хороший рост. Но также важно придерживаться правильного питания, богатого белками и не забывать про отдых и восстановление.
Однако, чтобы схема работала, желательно выбирать классический белый зефир без добавок, так как он легче усваивается. Небольшое количество зефира принесёт пользу, тогда как избыток сладкого может навредить организму — тренер советует съедать не больше 3 штук.
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