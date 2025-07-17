Экс-замминистра обороны Попов возвёл двухэтажный дом на деньги ведомства
РИАН: Экс-замминистра обороны Попов построил двухэтажный дом на средства МО
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Экс-заместитель министра обороны Павел Попов возвёл двухэтажный дом, используя средства министерства и парка «Патриот». Об этом стало известно из зала суда.
Как передаёт корреспондент РИА «Новости», на своей земле в подмосковном СНТ Попов возвёл гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все постройки были оборудованы видеонаблюдением, мебелью и техникой, а также огорожены. Строительство осуществляли подрядчики, которых ввели в заблуждение относительно статуса участка, заявив, что он является частью парковой зоны.
Напомним, что экс-директор парка «Патриот» Ахмедов и Шестеров вместе с экс-замглавы Минобороны Павлом Поповым в 2022–2024 годах фальсифицировали документы по строительным работам в парке «Патриот» и похитили более 25 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, у фигурантов арестовали имущество на сумму свыше 100 миллионов. Ахмедов уже начал гасить ущерб.