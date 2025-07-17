Экс-замминистра обороны Попов возвёл двухэтажный дом на деньги ведомства

Как передаёт корреспондент РИА «Новости», на своей земле в подмосковном СНТ Попов возвёл гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все постройки были оборудованы видеонаблюдением, мебелью и техникой, а также огорожены. Строительство осуществляли подрядчики, которых ввели в заблуждение относительно статуса участка, заявив, что он является частью парковой зоны.