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17 июля, 15:16

Медведев: Цифровой профиль иностранца усилит контроль за миграцией

Обложка © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Обложка © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Создание цифрового профиля иностранного гражданина станет следующим важным этапом в регулировании миграционных процессов. Об этом написал на своей странице «В Контакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Межведомственной комиссии Совбеза.

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По его словам, цифровой профиль позволит отслеживать место пребывания мигранта в любой момент времени и обеспечит более эффективный контроль в миграционной сфере. На заседании комиссии также обсудили ход эксперимента по внедрению новых правил въезда и выезда иностранных граждан. По поручению президента он проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Кроме того, ведётся работа над обновлённой Концепцией государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. В документе особое внимание будет уделено борьбе с незаконной миграцией и обеспечению безопасности российских граждан.

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Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Москве и Подмосковье стартует четырёхлетний эксперимент по цифровому учёту мигрантов через мобильное приложение. Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, иностранцы из безвизовых стран, включая трудовых мигрантов с патентами, должны регистрироваться в системе и сообщать о смене адреса проживания.

Марина Фещенко
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