Медведев: Цифровой профиль иностранца усилит контроль за миграцией
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Создание цифрового профиля иностранного гражданина станет следующим важным этапом в регулировании миграционных процессов. Об этом написал на своей странице «В Контакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Межведомственной комиссии Совбеза.
По его словам, цифровой профиль позволит отслеживать место пребывания мигранта в любой момент времени и обеспечит более эффективный контроль в миграционной сфере. На заседании комиссии также обсудили ход эксперимента по внедрению новых правил въезда и выезда иностранных граждан. По поручению президента он проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Кроме того, ведётся работа над обновлённой Концепцией государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. В документе особое внимание будет уделено борьбе с незаконной миграцией и обеспечению безопасности российских граждан.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Москве и Подмосковье стартует четырёхлетний эксперимент по цифровому учёту мигрантов через мобильное приложение. Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, иностранцы из безвизовых стран, включая трудовых мигрантов с патентами, должны регистрироваться в системе и сообщать о смене адреса проживания.