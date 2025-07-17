Медведев: Цифровой профиль иностранца усилит контроль за миграцией

По его словам, цифровой профиль позволит отслеживать место пребывания мигранта в любой момент времени и обеспечит более эффективный контроль в миграционной сфере. На заседании комиссии также обсудили ход эксперимента по внедрению новых правил въезда и выезда иностранных граждан. По поручению президента он проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Кроме того, ведётся работа над обновлённой Концепцией государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. В документе особое внимание будет уделено борьбе с незаконной миграцией и обеспечению безопасности российских граждан.