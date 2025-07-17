Ефремов тайно пришёл на похороны друга и режиссёра Митты

Сегодня в Малом зале Центрального дома литераторов состоялась церемония прощания с известным режиссёром Александром Миттой. Несмотря на большое количество известных лиц, пришедших отдать дань уважения покойному, одной фигуры заметно не хватало — Михаила Ефремова, который сыграл важную роль в культовом сериале Митты «Граница. Таёжный роман».

Однако, как сообщили инсайдеры «Телепрограммы», Ефремов пришёл проститься с коллегой, но предпочёл избежать внимания фотографов и представителей прессы. Такое поведение характерно для актёра, который после выхода из заключения стал избегать публичных мероприятий и активного общения с коллегами.