Ефремов тайно пришёл на похороны друга и режиссёра Митты
Михаил Ефремов посетил похороны режиссёра Митты незаметно для прессы
Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская
Сегодня в Малом зале Центрального дома литераторов состоялась церемония прощания с известным режиссёром Александром Миттой. Несмотря на большое количество известных лиц, пришедших отдать дань уважения покойному, одной фигуры заметно не хватало — Михаила Ефремова, который сыграл важную роль в культовом сериале Митты «Граница. Таёжный роман».
Однако, как сообщили инсайдеры «Телепрограммы», Ефремов пришёл проститься с коллегой, но предпочёл избежать внимания фотографов и представителей прессы. Такое поведение характерно для актёра, который после выхода из заключения стал избегать публичных мероприятий и активного общения с коллегами.
Напомним, Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти стал рак почки. Он оставил яркий след в истории отечественного кинематографа: на его счету культовые ленты «Экипаж», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда» и другие.