«Комплексаная помощь»: Нижегородский губернатор объявил о расширении «Демографического спецназа»

Без устойчивой психологической поддержки невозможно говорить о полноценной помощи семьям. Мы запустили эту инициативу, чтобы каждая женщина — вне зависимости от места жительства, статуса или обстоятельств — могла обратиться к специалисту в удобной для неё форме при любом вопросе, который так или иначе связан с семьей и материнством. Если нужно, при обращении сразу предлагают запись на консультацию, а при необходимости — подскажут и по другим мерам поддержки, чтобы помощь была комплексной.