«Комплексаная помощь»: Нижегородский губернатор объявил о расширении «Демографического спецназа»
Губернатор Никитин: О помощи семьям нельзя говорить без психологической поддержки
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В Нижегородской области объявили о расширении программы «Демографический спецназ». Теперь она будет включать в себя психологическую помощь для женщин с проблемами бесплодия, семей в трудной жизненной ситуации, пациенток с послеродовой депрессией и пар в кризисной ситуации. О том, почему услуги психолога так важны для повышения демографии, рассказал Life.ru губернатор региона Глеб Никитин.
Без устойчивой психологической поддержки невозможно говорить о полноценной помощи семьям. Мы запустили эту инициативу, чтобы каждая женщина — вне зависимости от места жительства, статуса или обстоятельств — могла обратиться к специалисту в удобной для неё форме при любом вопросе, который так или иначе связан с семьей и материнством. Если нужно, при обращении сразу предлагают запись на консультацию, а при необходимости — подскажут и по другим мерам поддержки, чтобы помощь была комплексной.
Раньше психологическую поддержку по программе можно было получить только в прикреплённой консультации. Теперь же привязки к месту прикрепления нет, а помочь могут жителям любых районов области. Кроме того, помимо очного посещения психолога стал доступен формат консультаций через видеосвязь.
Напомним, что 1 июля в Нижнем Новгороде стартовал пилотный проект «Демографический спецназ», направленный на поддержку женщин, рассматривающих возможность аборта. Проект работает на базе центра «Ярослава», специалисты которого имеют десятилетний опыт помощи женщинам в кризисных ситуациях.