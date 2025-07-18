Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный трек

«Сейчас продолжается выполнение договорённостей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — заявил Зеленский.

Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию, но пока ответа от Киева не было. При этом Москва постоянно заявляет о готовности российской делегации к новому раунду диалога.