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Опубликовано 18 июля 2025, 08:31

Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный трек

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин/

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин/

Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову, который сегодня возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины, «активизировать переговорный трек».

«Сейчас продолжается выполнение договорённостей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — заявил Зеленский.

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Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию, но пока ответа от Киева не было. При этом Москва постоянно заявляет о готовности российской делегации к новому раунду диалога.

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Александра Вишнякова
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