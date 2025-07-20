«Эйфория или галлюцинации»: Психиатр объяснил, как действует «сыворотка правды»

Термин «сыворотка правды», который можно встретить в кино или литературе, является мифом, подобного вещества в реальности не существует. Однако есть ряд психотропных и психоактивных препаратов, которые могут влиять на состояние человека. Об этом рассказал врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков. По его словам, нейролептики, наркотики седативные средства, влияя на сознание, способны менять речь, мимику, поведение, контроль над эмоциями и словами, вызывать эйфорию, опьянение или сильное расслабление.

Эксперт подчеркнул, что эти вещества как бы располагают человека к более откровенному разговору, снимают барьеры, напряжение и тревогу. Иногда он начнет рассказывать то, что раньше не хотел. Подобные средства используют как в спецслужбах, так и в психиатрии. Однако их эффект зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

«У кого-то они вызывают разговорчивость и откровенность. Человек становится более податливым и может говорить то, что в нормальном состоянии предпочитает скрывать. А у другого вещество вызовет сонливость, сильное опьянение, эйфорию или галлюцинации», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».