На Камчатке произошло почти 30 афтершоков после землетрясений
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На Камчатке произошло почти 30 афтершоков после двух сильных землетрясений. Представитель геофизической службы сообщил, что зарегистрировано 26 афтершоков. Об этом сообщили в краевом филиале Единой геофизической службы РАН.
Сила толчков постепенно уменьшается. Самое сильное землетрясение имело магнитуду 7,6 балла.
Сегодня, 20 июля на Камчатке случилась серия землетрясений. МЧС объявило угрозу цунами для нескольких районов. В Петропавловске-Камчатском высота волн могла достигать двух метров. Также предупреждение о цунами было выдано для северных Курил, где спасатели следили за возможным приходом волн на острова Парамушир и Шумшу.