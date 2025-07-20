На Камчатке произошло почти 30 афтершоков после землетрясений

На Камчатке произошло почти 30 афтершоков после двух сильных землетрясений. Представитель геофизической службы сообщил, что зарегистрировано 26 афтершоков. Об этом сообщили в краевом филиале Единой геофизической службы РАН.

Сегодня, 20 июля на Камчатке случилась серия землетрясений. МЧС объявило угрозу цунами для нескольких районов. В Петропавловске-Камчатском высота волн могла достигать двух метров. Также предупреждение о цунами было выдано для северных Курил, где спасатели следили за возможным приходом волн на острова Парамушир и Шумшу.